Rio Claro realiza na semana que vem o Dia “D” de vacinação contra o sarampo. Onze unidades de saúde estarão abertas no dia 22, um sábado, das 8 às 14 horas para atualizar a carteira de vacinação de quem procurar o atendimento.

O público alvo da campanha são pessoas de seis meses a 49 anos. A vacina é aplicada em quem ainda não tomou as doses previstas no calendário vacinal, sendo que todos com idade entre 30 e 49 anos devem receber a dose de reforço.

Em Rio Claro, dentre as pessoas com idade entre seis meses e 29 anos, 2.201 pessoas procuraram as unidades de saúde, sendo que foi necessária a aplicação da vacina em 637 pessoas. Já entre as pessoas na faixa etária entre 30 e 49 anos foram aplicadas 1.461 doses.

O atendimento de segunda a sexta-feira é realizado nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, das 8 às 15 horas. A vacina só não é aplicada nas unidades dos bairros Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina.

No Dia D a vacina será aplicada nas unidades do Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Bonsucesso, Jardim das Palmeiras, Mãe Preta, Terra Nova, Jardim Novo, São Miguel, Bairro do Estádio (UBS 29), Wenzel e Cervezão.

A vacinação é segura e todos os cuidados preventivos ao coronavírus estão sendo adotados nas unidades de saúde.

Conforme divulgação do governo estadual, as doses da vacina são aplicadas em pessoas com idade entre um e 29 anos que ainda não tomaram as duas doses previstas no calendário nacional de imunização. Os bebês com seis meses ou mais também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário, mas é recomendada devido à circulação do vírus no território. É importante apresentar a carteira de vacinação. Todas as pessoas de 30 a 49 anos devem receber a dose de reforço da vacina, independente de terem tomado a vacina anteriormente. A campanha está programada para ser realizada até o dia 31 de agosto.