Atendimento será das 7h30 às 16h30 nos postos de saúde do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29.

A vacinação contra a Covid em Rio Claro volta a ser nas unidades básicas de saúde a partir de segunda-feira (2). Com isso, o atendimento que vinha sendo realizado em um posto fixo passa a acontecer em quatro locais, o que possibilita à comunidade se vacinar no local que for mais perto de sua casa.

O atendimento será de segunda a sexta-feira nos postos de saúde do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29, sempre no horário das 7h30 às 16h30. Nos quatro locais serão aplicadas primeiras, segundas doses e doses de reforço (terceira e quarta doses). As primeiras doses são para quem tem cinco anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação. Já a terceira dose é aplicada nos maiores de 18 anos quatro meses após a segunda dose. A quarta dose é para pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a terceira dose há no mínimo quatro meses.

A UBS do Cervezão fica na Avenida M-17, 739; a do Wenzel na Rua 21, 4.219; a da Vila Cristina está na Avenida José Felício Castellano, 1.784; e a da Avenida 29 fica no Bairro do Estádio, número 1.311.