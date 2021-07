Pessoas com 32 anos ou mais serão vacinadas contra a Covid na segunda-feira (19) em Rio Claro. Os cinco locais de vacinação vão atender. No Centro Cultural a vacinação será das 8 às 19 horas. Na Faculdade Anhanguera das 8 às 15 horas. Nos drives do São Rafael e da Unimed o atendimento vai das 8 às 13 horas. E no drive-thru que o hospital Santa Filomena realiza no Shopping a vacinação será das 10 às 14 horas. A vacinação poderá ser interrompida caso terminem as doses.

A aplicação de segundas doses será para quem recebeu a Coronavac/Butantan até 21 de junho e para as pessoas vacinadas com a Oxford/Astrazeneca até 26 de abril. Para a vacinação é obrigatória a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro.

No caso de segunda dose também é necessário comprovante de vacinação com primeira dose. Antes de procurar o posto de vacinação é importante que as pessoas preencham o cadastro no site http://www.vacinaja.sp.gov.br. Isso agiliza o atendimento para todos.

A Vigilância Epidemiológica reforça que é proibida a presença de acompanhantes para pessoas com menos de 60 anos e também de crianças. Os cuidados preventivos à Covid devem ser mantidos e incluem uso obrigatório de máscara e distanciamento social.