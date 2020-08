A vacinação contra a gripe foi prorrogada e vai até 30 de setembro em Rio Claro. A vacinação está aberta a toda a população. A dose é aplicada nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do município, exceto nas unidades do Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. A lista com endereços e telefones das unidades de saúde de Rio Claro está no site http://www.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm.

A cobertura vacinal no município é de 85,62% das pessoas que compõem os grupos prioritários. Os melhores resultados estão entre idosos e trabalhadores de saúde, grupos em que foram atingidos índices de 100% de cobertura vacinal. Foram vacinadas 7.612 crianças de seis meses a menores de seis anos, o que representa 61,41%; 4.577 pessoas de 55 a 59 anos (48,91%); 1.345 gestantes (73,58%); e 265 puérperas (88,33%).

A Secretaria de Saúde alerta para a importância da vacina, que é segura e eficaz na prevenção à gripe. Quem ainda não recebeu a dose deve procurar uma unidade de saúde.