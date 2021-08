É preciso passar dos 30% de vacinados para que os benefícios comecem a aparecer

Para completar o esquema vacinal contra a Covid é fundamental que as pessoas que não receberam vacina de dose única tomem a segunda dose do imunizante. A eficácia esperada só é alcançada com as duas doses. Quem está com a segunda dose em atraso ou no prazo deve comparecer ao posto de vacinação nesta quinta-feira (5), quando o atendimento será exclusivo para aplicação de segundas doses.

A vacinação será no Centro Cultural das 8 às 19 horas, no drive do São Rafael das 8 ao meio-dia e no drive do Santa Filomena (no shopping) das 16 às 19 horas. Não haverá vacinação no drive da Unimed.

Nesta quinta-feira a aplicação de segunda dose será para quem recebeu a Coronavac/Butantan até 8 de julho e para as pessoas vacinadas com a Oxford/Astrazeneca até 17 de maio. Todo o estoque disponível para primeira dose já foi aplicado no município e a vacinação com primeira dose será retomada tão logo o município receba do governo estadual novo lote de vacinas.

Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência em Rio Claro e comprovante da primeira dose.

A Vigilância Epidemiológica orienta que é proibida a presença de crianças e de acompanhantes para menores de 60 anos e os cuidados preventivos à Covid devem ser mantidos também no posto de vacinação. É obrigatório o uso de máscara e as pessoas devem manter o distanciamento.