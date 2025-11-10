Reclamação comum a todos os passageiros ouvidos pela reportagem é o “espaçamento” ainda maior nos horários

A reportagem do JC foi até os pontos de ônibus na antiga estação ferroviária, na Rua 1, para ouvir os passageiros sobre as mudanças que entraram em vigor na última segunda

Desde a última segunda-feira (03), estão em vigor as mudanças implantadas no transporte coletivo municipal em Rio Claro. Passageiros ouvidos pela reportagem do JC nessa sexta-feira (07) analisaram a nova configuração das linhas de ônibus, que passaram por mudanças nos trajetos e nos horários.

Colegas de trabalho no comércio de Rio Claro, Simone Aparecida dos Santos e Selma Silva dos Santos utilizam a linha Boa Vista/Centro e desde segunda passaram a demorar mais tempo para ir e voltar do trabalho. “Para entrar às 8 horas na loja, eu pegava o ônibus às 7 horas. Agora não tem mais esse horário ,então tenho pegar o ônibus às 6 horas. Saio do trabalho às 16h30, e só tem ônibus agora às 17h30, a linha Circular 1. Por enquanto, estou saindo mais cedo da loja, mas todo dia fico devendo meia hora, que terei que compensar depois, para poder pegar o ônibus às 16h00. Do contrário, ficar esperando até 17h30” relatam as amigas.

A faxineira Maria Angélica também enfrentou dificuldades ao longo da semana que passou. “ Faço faxina na Assistência, antes pegava o ônibus no meu bairro, o Paineiras, às 8h15, e chegava na estação para utilizar o horário das 9 horas para a Assistência. Só que agora a linha do Paineiras passou a atender outros bairros, e chego bem depois das 9 horas na estação. Daí o próximo ônibus é só às 10 horas”, diz.

Na avaliação do casal Celina e Paulo Vicente, do Jardim Novo, a mudança também não agradou. “Estão colocando ônibus menores inclusive no horário das 7 horas da manhã, quando o número de passageiros é grande, com trabalhadores e estudantes”, explica Paulo.

Durante entrevista do prefeito Gustavo Perissinotto à rádio Jovem Pan News na quarta-feira (05), um usuário da van que transporta cadeirantes também se queixou sobre as alterações. Desde segunda, o serviço passou a atender somente até às 19 horas de segunda a sábado, e não acontece mais aos domingos.