Usina Corumbataí, na região rural de Rio Claro, completa 130 anos nesta semana (Foto: Arquivo Público de Rio Claro)

Símbolo da modernização paulista e um dos primeiros empreendimentos hidrelétricos do Estado de São Paulo, a Usina-Parque do Corumbataí, localizada em Rio Claro celebra nesta semana seus 130 anos de história. Inaugurada em 15 de novembro de 1895 e com operação regular iniciada em 1900, a Usina-Parque representa um marco do patrimônio histórico, tecnológico e ambiental paulista. Tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), ela segue como um importante testemunho da trajetória de inovação e desenvolvimento que marcou o interior do Estado no final do século XIX.

A Fundação Energia e Saneamento (FES), instituição sem fins lucrativos que atua há 27 anos na preservação e difusão da memória dos setores de energia e saneamento, mantém o espaço da Usina-Parque do Corumbataí reforçando seu compromisso com a valorização do patrimônio e o fortalecimento das ações culturais, educativas e científicas no território.

Como parte do seu novo ciclo institucional, a FES vem estruturando o Centro Interdisciplinar de Extensão, Pesquisa, Ensino e Inovação (Ciepei), que contará com laboratórios avançados em suas unidades e visa integrar universidades, centros de pesquisa e comunidades locais na construção de soluções e conhecimento voltados à sustentabilidade e à preservação do patrimônio.

Nesse contexto, em 2025 a Fundação firmou um Protocolo de Intenções com a Reitoria da Unesp para o desenvolvimento de ações conjuntas a serem realizadas no âmbito do Ciepei. Como primeira ação, está sendo estruturado um convênio a partir de um Plano de Trabalho com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp e o Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE/Unesp – campus Rio Claro), para a implantação do Núcleo Avançado de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (NAPE²C UNESP/IGCE – FES), que será sediado na Usina-Parque. O núcleo nasce integrado ao Ciepei e tem como objetivo aproximar universidade e comunidade, promovendo atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura no espaço.

REABERTURA

Iniciando as ações de reabertura, a Usina-Parque vem sendo palco de atividades acadêmicas e culturais, como aulas e trabalhos de campo com estudantes do curso de Ecologia (disciplina de Geologia) da Unesp Rio Claro e o Festival de Capoeira, realizado em parceria com grupos locais — iniciativas que reforçam a vocação da Usina-Parque como um espaço vivo de aprendizado, convivência e preservação da memória.

Outro aspecto relevante é que a Usina-Parque está inserida no território do Projeto Geoparque Corumbataí — o primeiro do Estado de São Paulo, que reúne nove municípios do interior paulista. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) define conceitualmente um geoparque como uma parte da superfície terrestre, única e unificada, que possui reconhecido interesse geológico e na qual possam ser realizadas ações de promoção da ciência, da educação e do desenvolvimento sustentável, tendo o turismo como mola propulsora e desenvolvendo o sentimento de pertencimento na população que habita este território. Nesse contexto, a Usina-Parque é um dos monumentos representativos da história e da cultura local, reforçando sua relevância como patrimônio cultural e científico.

RESTAURAÇÃO

Outra conquista importante é a recente aprovação pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do projeto “Usina da Educação – Elaboração do Projeto de Restauração da Usina-Parque do Corumbataí”, que prevê o restauro e requalificação do conjunto histórico. A aprovação reforça o reconhecimento da relevância histórica e simbólica da Usina-Parque, bem como o potencial educativo e cultural do espaço.

O projeto apoiado pelo ProAC permitirá a elaboração do projeto executivo de restauração e preservação das características originais do patrimônio, bem como sua adaptação para novas atividades voltadas à educação, cultura e inovação, com acessibilidade universal e infraestrutura renovada.

O objetivo da recuperação e reestruturação do espaço é oferecer à cidade um atrativo parque para lazer e fruição cultural e ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolver um laboratório avançado para ensino, pesquisa e extensão que integrará a universidade ao novo polo industrial da região, qualificando profissionais para atuarem tanto nas demandas industriais com forte ênfase tecnológica e de inovação, quanto no turismo sustentável — a partir do Geoparque Corumbataí — e no apoio à educação básica e profissionalizante, a partir do movimento pedagógico STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), favorecendo o aprendizado por projetos, desafios significativos e experimentação.

Além da parceria com a Unesp e do projeto voltado à restauração do patrimônio arquitetônico, a FES realizou reunião com o Ministério Público e está estruturando um projeto de restauração ecológica também para a área da Usina-Parque, além de ter aprovado um projeto na Lei Rouanet de incentivo à cultura que está em fase de captação de recursos e permitirá uma série de atividades culturais, educativas e socioambientais em 2026.

A Fundação Energia e Saneamento reafirma seu compromisso com a preservação da memória e com o fortalecimento e futuro sustentável do patrimônio histórico paulista, promovendo espaços que unem educação, cultura e inovação em torno da energia, da educação e da cultura como valor e legado para as atuais e próximas gerações.

