As unidades de pronto atendimento de Rio Claro agora contam com equipe de segurança. A prefeitura contratou empresa para garantir a presença de profissionais nas duas unidades do município.

“Os profissionais atuam para controlar o fluxo dentro da unidade e também para oferecer proteção às equipes de atendimento”, observa o secretário de Saúde, Maurício Monteiro.

Com a contratação, tanto a UPA do bairro do Estádio como a do Cervezão passaram a ter profissionais de segurança atuando. Ambas atendem centenas de pessoas diariamente. “Esta é uma medida importante para garantir a segurança da população que procura atendimento nas unidades e também dos funcionários”, observa o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho.