A Fundação Municipal de Saúde está retomando uma iniciativa que havia sido suspensa há algum tempo nas unidades de saúde de urgência e emergência na cidade, UPA da 29 e P.A. do Cervezão. Trata-se do serviço de vigilância, para manter segurança nos locais. Um contrato de R$ 813 mil foi assinado recentemente para a prestação do serviço por um ano. Segundo consta, os profissionais ficarão desarmados, porém as equipes irão trabalhar em turnos diurnos e noturnos.

De acordo com a autarquia, vinculada à Prefeitura de Rio Claro, a contratação visa garantir a segurança das instalações das unidades da saúde municipais da Fundação Municipal de Saúde, não permitindo atos de depredação, violação, invasão e outras ações que redundem em dano ao patrimônio público decorrente da ação de terceiros, suplementando as ações das forças de segurança do município e do Estado.

“Trata-se de contratação indispensável, uma vez que a Fundação Municipal de Saúde não dispõe do cargo no quadro de pessoal para prestação deste tipo de serviço, com a eficiência e expertise esperada de uma empresa especializada”, comunicou no edital que teve como vencedora do pregão eletrônico a empresa JC&L Empreendimentos em Serviços de Limpeza, com sede na cidade de Paracatu, em Minas Gerais.

A ordem de serviço consta da seguinte forma: haverá quatro postos de vigilância diurna, das 6h às 18h, incluindo fim de semana e feriados. Ainda, dois postos de vigilância noturna, das 18h às 6h, em todos dias da semana. O serviço prestado atenderá, por exemplo, ao controle de acesso das pessoas ao interior da unidade da saúde e anexos, observando e controlando a movimentação de pessoas procurando identificá-las, para vedar a entrada de pessoas estranhas e não autorizadas nos prédios.

Em ocorrências passadas, foram registrados problemas envolvendo a falta de vigilância nos prédios, entre eles da UPA da Avenida 29, no Bairro do Estádio, quando pacientes irritados com a demora no atendimento quebraram equipamentos públicos. A prestação do serviço também será realizada no Pronto-Atendimento do Cervezão. A contratação também atende a pedidos de vereadores, que cobravam maior segurança nas unidades.