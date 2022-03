A prefeitura de Rio Claro realiza obras nas unidades de saúde do Jardim das Flores e do Boa Vista com o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento à população. Equipes já trabalham nos locais onde serão realizadas as melhorias.

“A saúde é um setor muito importante e trabalhamos para que a comunidade tenha acesso a um serviço com cada vez mais qualidade”, observa o prefeito Gustavo.

Nesta fase inicial das obras são realizadas remoções. No Flores estão sendo retirados os pisos, já que todo este revestimento será substituído. No Boa Vista estão sendo removidas paredes para preparação de estrutura para ampliação da unidade.

“As unidades da atenção primária são porta de entrada para a comunidade no que se refere à saúde na rede pública e investir neste serviço é reforçar o setor como um todo”, destaca Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

A reforma no Boa Vista inclui troca de parte do telhado, o que resolverá problemas de infiltrações no prédio. Além disso, o espaço de recepção será ampliado e serão realizadas intervenções para melhorar a iluminação do local. Será feita a construção de nova sala para agentes comunitários de saúde e reestruturação do espaço de espera para vacinação. No Jardim das Flores a obra contempla melhorias na recepção, incluindo iluminação, e também troca de pisos e portas e nova pintura.

Por conta das reformas, as duas unidades estão fechadas. Os atendimentos são redirecionados para outras unidades de saúde. Os pacientes atendidos no Boa Vista são acolhidos na unidade do Wenzel. Já os atendimentos do Jardim das Flores vem sendo realizados na unidade básica do Cervezão, com exceção dos atendimentos odontológicos, que são na unidade do Jardim Progresso.

Para as obras o município conta com recursos de emendas parlamentares. No Boa Vista dos R$ 234.633,00 investidos R$ 200 mil foram destinados pelo deputado estadual Murilo Félix, a partir de articulação do vereador Rodrigo Guedes. No Jardim das Flores o investimento total é de quase R$ 188 mil, sendo que R$ 100 mil são de emenda do deputado estadual Alex Madureira, a partir de articulação do vereador Diego Gonzales.