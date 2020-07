SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Unicamp anunciou, nesta quarta-feira (22), que não será possível o ingresso por meio do Enem para 2021.

A universidade alega incompatibilidade de calendário com o Enem. Isso porque, segundo o MEC, a nova data para divulgação dos resultados do exame é o dia 29 de março, já o início do ano letivo na Unicamp está previsto para o dia 15 de março.

Agora, as 639 vagas previstas via edital serão transferidas para o vestibular -totalizando, assim, 3.234 vagas. Em nota, a universidade informa também que a reserva de vagas do exame para candidatos de escola pública (10%) e candidatos autodeclarados pretos e pardos (10%) ficará garantida – este último soma aos 15% que já eram previstos no vestibular.

No dia 10 de julho, a Unicamp divulgou as novas datas para o vestibular de 2021. A primeira fase acontece entre os dias 6 e 7 de janeiro e a segunda, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Pela primeira vez, o vestibular da universidade será aplicado em dia de semana -entre uma quarta e quinta-feira. As datas foram mudadas em decorrência da pandemia de Covid-19.

No início de junho, a Unicamp anunciou que as provas da primeira fase seriam divididas em dois dias, de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Assim, os candidatos aos cursos de ciências humanas, artes, exatas e tecnológicas farão a prova no primeiro dia e aqueles que optarem por cursos de ciências biológicas ou de saúde fazem a prova no dia seguinte.

As medidas foram a forma encontrada pela universidade de evitar a aglomeração dos candidatos nos dias de prova.

Além disso, as provas da primeira fase terão questões reduzidas -antes eram 90 e agora serão 72. Ao todo serão 12 questões de língua portuguesa e literatura, 12 de matemática e 8 questões para cada disciplina: biologia, física, geografia/sociologia, história/filosofia, inglês e química.

O tempo para a realização também sofreu alteração -se antes poderia ser feito em cinco horas, passou para quatro.

As inscrições podem ser feitas entre 30 de julho e 8 de setembro na página da Comvest (www.comvest.unicamp.br).