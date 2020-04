O laboratório regional do Instituto Adolfo Lutz de Rio Claro, que fica no bairro Consolação, deve iniciar até o início da próxima semana o processamento de amostras de exames para diagnóstico da Covid-19. A informação foi confirmada na quinta-feira (16) pelo Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo com exclusividade à reportagem do Jornal Cidade. A expectativa é de que as amostras dos hospitais da região de Rio Claro sejam analisadas na unidade e, assim, agilizar os resultados para as prefeituras.

Há vários dias que a demanda estava em estudos. A possibilidade surgiu após iniciativa da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro propor a cessão de equipamentos para o Instituto Adolfo Lutz. Duas máquinas para a realização dos exames RT-PCR, que fazem uso de biologia molecular e detectam o vírus na amostra, identificando o período em que o vírus está agindo no organismo, estão sendo emprestadas para a unidade local para iniciar os trabalhos.

Nessa quinta-feira, o Grupo Executivo AntiCovid-19 da Unesp Rio Claro confirmou que três especialistas do IAL e da Universidade receberam treinamento na capital paulista. O Prof. Dr. Henrique Ferreira, da Unesp, responsável pelo Instituto de Biociências e pela articulação com o IAL, declarou que neste momento de pandemia, em que vidas estão em risco, iniciativas articuladas, rápidas e assertivas fazem a diferença. “As universidades públicas possuem vasto contingente de pesquisadores, professores e alunos treinados nas mais diversas áreas do conhecimento e estão prontas a contribuir em posições consideradas estratégicas para o enfrentamento da crise”, disse.

O prefeito João Teixeira Junior (DEM) destacou que o serviço a nível estadual está sendo apoiado pelo município, incluindo a cessão de um servidor municipal para atuar junto aos profissionais no Adolfo Lutz de Rio Claro. “Com certeza isso colaborará com o enfrentamento ao coronavírus na nossa região. Não vamos medir esforços para dar respostas à população”, comentou Juninho, que agradeceu aos dirigentes da Unesp pelas iniciativas.