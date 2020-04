A Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro está com quatro frentes de trabalho no combate à pandemia do coronavírus. De acordo com o professor José Roberto Gnecco, coordenador do Grupo Executivo Anti-Covid-19, as ações vão da realização de exames à ajuda para famílias carentes de Rio Claro.

“A Unesp está acompanhando o coronavírus desde se seu surgimento na China e, vendo o cenário que ele chegou ao se tornar uma pandemia, passamos a atuar em quatro grupos de trabalho para atender a sociedade rio-clarense. Estamos emprestando dois equipamentos para que o Instituto Adolfo Lutz comece a fazer os exames de coronavírus aqui no município, já que os que estão indo para São Paulo estão demorando cerca de 14 dias para obter o resultado. A universidade também vai produzir álcool em gel e 70% com doações que recebemos de usinas da região, além de equipamentos de segurança, como protetores faciais, que estão sendo produzidos em impressora 3D e que serão entregues à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, propor parcerias para manter a renda de autônomos e recolher doações para as famílias carentes, como roupas, alimentos, produtos de limpeza que serão arrecadados na entrada da universidade”, explicou o professor.

A Unesp realiza também estudos sobre a disseminação da Covid-19. A divulgação da pesquisa do último dia 17, feita por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Presidente Prudente e Botucatu, mostra que os casos da Covid-19 no interior paulista estão três semanas atrás dos números registrados na capital e em regiões metropolitanas, como Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.