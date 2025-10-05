Com forte captação de recursos, IB abriga primeiro Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão com sede na Unesp, fortalece parcerias com setor privado e mantém tradição de interação com a cidade

Os estudantes e funcionários da Unesp Rio Claro passaram por um momento bastante crítico e até mesmo trágico três anos atrás. Em 31 de agosto de 2022 um incêndio de grandes proporções tomou conta do Instituto de Biociências (IB). Vários departamentos de Biologia e Zoologia foram inteiramente perdidos, com inúmeras pesquisas, coleções de materiais científicos de décadas atrás e demais itens dos laboratórios, que ficaram destruídos.

Depois de todo esse período, a comunidade acadêmica ainda trabalha sob adaptações. De acordo com a Reitoria da Universidade Estadual Paulista, em 2024 foram feitos os primeiros reparos no prédio. Essa primeira parte da obra, de caráter estrutural, levou mais tempo do que o esperado para ser concluída, em parte por fatores exógenos. Foram reparadas as vigas do prédio, foram feitos o preparo e a impermeabilização do piso e a troca total do telhado.

“Essa obra estrutural, financiada pela Reitoria da Unesp, foi fundamental para o projeto da nova estrutura interna do prédio, que contará com anfiteatros, salas para projetos de extensão universitária e sala da congregação. Os projetos desta nova fase estão em fase final de aprovações”, comunica.

A destruição dos laboratórios didáticos em razão do incêndio afetou aulas práticas que ocorriam naquele local, mas os alunos não ficaram sem essas aulas, pois foram ministradas em laboratórios de pesquisa e em outros espaços adaptados. “Nossos servidores se dedicam bravamente para isolar estas questões da rotina de aprendizado dos estudantes”, comunica a Unesp.

Parte das obras já começou a ser licitadas. Na última semana foi publicado o edital para a contratação de uma empresa para a elaboração de projeto executivo para reforma do Prédio Central do Instituto de Biociências. O valor previsto é de R$ 531.944,86 e a sessão pública será no dia 13 de novembro.

Segundo o edital da licitação, o qual a reportagem teve acesso, o projeto de reforma do prédio central visa aprimorar seus espaços para atender às necessidades da comunidade universitária, garantindo a infraestrutura adequada, necessária ao seu pleno funcionamento, reestruturando a área afetada pelo incêndio e permitindo a atualização do prédio para atender às exigências de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios, modernizando suas instalações e garantindo seu pleno funcionamento.

No pavimento térreo, dois laboratórios foram danificados, são eles: Laboratório Didático de Zoologia e Laboratório de Anatomia Vegetal. Além desses, o Laboratório de Microscopia foi parcial e indiretamente afetado pelo incêndio, principalmente suas divisórias. No pavimento superior foi diretamente atingida uma área que contemplava os Laboratórios de Citogenética, de Mutagênese e salas de docentes. O anfiteatro foi indiretamente impactado por fuligem e água. Além disso, uma área com diversas salas de docentes e laboratórios de pesquisa que apresentavam materiais antigos de compensado, equipamentos e reagentes químicos também foi atingida por fuligem.

Instituto de Biociências integra estudos sobre biodiversidade e mudanças climáticas e amplia potencial impacto social de pesquisas

Em meio a uma vasta área verde que envolve os seus mais de 716 mil metros quadrados, o Instituto de Biociências (IB) da Unesp em Rio Claro se destaca como um polo de desenvolvimento de projetos científicos de grande impacto, com um considerável histórico de colaboração acadêmica com o setor produtivo e interação com a comunidade local.

É esta unidade universitária que abriga desde 2023 o Centro de Pesquisa em Dinâmica da Biodiversidade e Mudanças do Clima (CBioClima), primeiro Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) com sede na Unesp. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o programa Cepid é caracterizado pela formação de centros para pesquisas de caráter internacional que estejam na fronteira do conhecimento.

Sob a liderança da pesquisadora Patrícia Morellato, o CBioClima contabiliza quase cem participantes, na maioria mulheres, desde bolsistas de graduação até pesquisadores de pós-doutorado e associados, de várias partes do Brasil, e conta com um aporte de R$ 40 milhões da Fapesp para os próximos dez anos. Além do suporte de agências de fomento, a unidade também atrai investimentos do setor produtivo, com empresas de grande porte, como as multinacionais Bayer e Syngenta, financiando pesquisas de fôlego para o setor em que atuam. Atualmente, o IB de Rio Claro desenvolve 29 projetos de extensão, voltados a públicos dos mais variados.

Criado em 1957 e incorporado à Unesp em 1976, o Instituto de Biociências (IB) já formou, ao longo de sua trajetória, 6.933 alunos nos cursos de Ciências Biológicas, Ecologia, Educação Física e Pedagogia. Embora os cursos da área biológica predominem, o curso de Pedagogia foi implementado com sucesso em 1989, em um contexto de expansão dos programas de licenciatura no país, pois aproveitou a expertise do corpo docente do Instituto, que já contava com professores formados na área de educação.

A expectativa da direção do IB é concluir obras como a cobertura da quadra poliesportiva e a substituição do piso do complexo aquático. Dois novos prédios também estão em fase de planejamento: um para o Departamento de Biologia e outro para o Departamento de Biodiversidade, cuja proposta é abrigar um museu –uma prioridade é a reconstrução do prédio atingido por um incêndio que marcou a história recente do Instituto.

Outra novidade é a destinação de R$ 6 milhões para o Restaurante Universitário (RU). “Estamos discutindo junto à Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade, à Reitoria e à própria comunidade qual será a melhor alternativa: construir um novo prédio ou reformar o atual. Vamos buscar a solução que una custo, benefício, agilidade e impacto positivo no dia a dia dos nossos estudantes”, afirma o Instituto de Biociências em publicação no portal da Unesp.