Unesp divulga aprovados no vestibular para 2020

Foi divulgada na manhã desta segunda (27) a primeira lista de aprovados no vestibular da Unesp. Ao todo, a Universidade disponibilizou 7.725 vagas para o ano de 2020.

A lista dos convocados pode ser conferida através do site da Unesp.

As vagas são para as cidades de Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).