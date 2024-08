A Unegro – União de Negros e Negras pela Igualdade, de Rio Claro, promove nos dias 29 e 30 de agosto, das 19 às 21 horas, o evento “Literatura Negra”, com curso de letramento racial e noite de autógrafos, na Rua 13-BE, 11, no Bairro do Estádio. No primeiro dia de curso, dia 29, a escritora responsável pelos autógrafos será a pequena Duda, com o livro “Isabellly”. Já no dia 30, os autógrafos são da escritora Ana Martins, com a obra “Cadernos Negros – Volume 45 – Poemas afro-brasileiros”.

CURSO

O curso de Letramento Racial, com carga de seis horas, foi aberto com 50 vagas e será ministrado pela professora Arlete Cristina, que abordará consciência racial, desenvolvimento de repertório para análise e interpretação crítica da realidade, apropriação de conceitos sócio-históricos racializantes, busca pela consciência do papel da raça na formação dos sujeitos, através da análise de narrativa autobiográfica e geração de autonomia para atuação antirracista.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário presente no link: /encurtador.com.br/Mo2KL.

FESTA

E com o intuito de celebrar o primeiro ano de existência da Unegro, o grupo promove um evento para lá de especial no Grêmio da Bela Vista, na Avenida 8-A, 1225, no dia 1º de setembro, a partir das 12 horas. Haverá música com DJ Adilson. O ingresso custam R$80,00 com open bar e open food.