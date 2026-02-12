Josué Augusto Marasca Soares, de 18 anos, conquistou o título da Ultramaratona Internacional de Indaiatuba

O jovem Josué Augusto Marasca Soares percorreu 120 quilômetros em 24 horas, superando condições climáticas adversas e sintomas de hipotermia na prova

O jovem Josué Augusto Marasca Soares, de 18 anos, conquistou o título da Ultramaratona Internacional de Indaiatuba no último fim de semana. O atleta rio-clarense foi o campeão na categoria masculina de 18 a 29 anos.

Durante a competição, Josué percorreu aproximadamente 120 quilômetros em um tempo total de 23h59:22. Além da liderança em sua categoria, o jovem obteve a 18ª posição na classificação geral masculina da prova.

Desafios enfrentados na Ultramaratona Internacional de Indaiatuba

A Ultramaratona Internacional de Indaiatuba apresentou grandes dificuldades técnicas. Josué enfrentou mudanças bruscas no tempo, com alternância entre sol forte, chuva e ventos intensos, o que exigiu resistência física e mental.

O atleta competiu diretamente com nomes de elite, como Felipe Florêncio Jordão e o americano Elijah Putnam. Putnam, que liderou parte do percurso, acabou desistindo da prova na noite de sábado (7) devido ao desgaste.

Superação de problemas de saúde durante a prova

Um dos momentos mais críticos ocorreu quando Josué apresentou sintomas de hipotermia devido à chuva. “Estava próximo dos 100 km e isso me tirou 1,2 horas de prova. Foi bem difícil, tive apoio, mas consegui voltar a correr”, afirmou ao Jornal Cidade.

Mesmo com o contratempo, o corredor manteve um ritmo constante para garantir o primeiro lugar. O foco do ultramaratonista agora se volta para o futuro, com planos de se consolidar entre os grandes nomes das longas distâncias no Brasil.

