Unidade de saúde do Cervezão abre das 8h às 15h para aplicar doses do calendário nacional e realizar exames de Papanicolau agendados pela Fundação Municipal

A UBS Cervezão estará aberta neste sábado (21), das 8 às 15 horas, para oferecer vacinação à população de Rio Claro e realizar exames de Papanicolau em pacientes que já possuem agendamento prévio.

A iniciativa faz parte de um cronograma da Fundação Municipal de Saúde que, desde o início do ano, abre uma unidade básica de saúde a cada sábado. O objetivo é facilitar o acesso aos cuidados preventivos para quem não consegue comparecer aos postos durante a semana.

Vacinação e calendário nacional em Rio Claro

Para receber as doses disponíveis no plantão da UBS Cervezão, não é necessário realizar agendamento. Estarão disponíveis todas as vacinas que compõem o calendário nacional.

Os interessados devem comparecer à unidade portando um documento de identidade e a caderneta de vacinação para que as equipes avaliem quais doses precisam ser atualizadas.

Agendamento de exames e próximos plantões

Diferente da vacinação, o exame de Papanicolau exige agendamento prévio. As pacientes podem marcar o procedimento pelo telefone do Cadu (0800 019 0505) ou diretamente na unidade de saúde.

Os plantões de sábado serão mantidos pela Fundação Municipal de Saúde ao longo de todo o ano. Para o mês de fevereiro, a programação já confirma atendimento também na UBS Vila Cristina, no dia 28.