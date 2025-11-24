ETA 2 trabalha com 50% de sua capacidade de funcionamento até que a turbidez volte ao índice normal. Orientação é para uso consciente, priorizando higiene pessoal e alimentação

Por conta da autodepuração – processo natural de purificação e recuperação do corpo d’água do próprio rio – a turbidez do rio Corumbataí, fonte de captação da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), diminuiu e apresenta melhora na noite desta segunda-feira (24).

A situação possibilitou que o Daae voltasse a religar a ETA 2 e operar com 50% de sua capacidade de funcionamento.

Essa Estação de Tratamento de Água abastece as regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

As operações da ETA 2 serão restabelecidas em sua totalidade assim que a turbidez do rio Corumbataí voltar ao índice normal de captação para tratamento e fornecimento, para que o abastecimento seja normalizado, na terça-feira (25).

O Daae informa que essa ação é realizada por diversas cidades como medida preventiva e pede a compreensão da população neste momento e que façam o uso consciente e sem desperdícios, priorizando higiene pessoal e alimentação.

O aumento da turbidez aconteceu nesta segunda-feira (24) devido à grande quantidade de chuvas no final de semana, ocasionando maior concentração de matéria orgânica e barro na captação do rio Corumbataí.