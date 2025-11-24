Local da captação da água bruta está com maior concentração de matéria orgânica e barro e temporariamente sem condições para tratamento

Após nova análise, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro constatou aumento da turbidez na chegada da água bruta do rio Corumbataí.

E como medida preventiva para manter a qualidade da água tratada, precisou parar temporariamente, na tarde desta segunda-feira (24), as operações de captação, tratamento e fornecimento de água da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2).

De acordo com o Departamento Técnico da autarquia, o aumento da turbidez acontece devido à grande quantidade de chuvas em um curto período, ocasionando maior concentração de matéria orgânica e barro, deixando a água do rio temporariamente sem condições para tratamento.

Durante a manhã, foi diminuído em um terço as operações da ETA 2, quando a turbidez estava em cerca de 2.000 NTUs (Unidades Nefelométrica de Turbidez). Agora à tarde, está em mais de 6.000 NTUs, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), por legislação, determina que o tratamento deva ser realizado em até 100 NTUs.

Com isso, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

O Daae informa que essa ação é realizada por diversas cidades como medida preventiva e pede a compreensão da população neste momento.

As operações da ETA 2 e a normalidade do abastecimento serão restabelecidas assim que o rio Corumbataí apresentar melhora no nível de turbidez.