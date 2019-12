TSE registra 22,7 mil títulos cancelados em Rio Claro

O prazo para cadastramento biométrico obrigatório em Rio Claro terminou na última quinta-feira (19). Ainda que o período para fazer o cadastro tenha sido ao longo de todo este ano para o município, 22.776 eleitores não o fizeram e tiveram seus títulos eleitorais cancelados pela Justiça Eleitoral. Os dados levantados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados na sexta-feira (20).

Os últimos dias para que os rio-clarenses fizessem o cadastro foram de momentos agitados nos dois cartórios eleitorais da cidade. Ao longo da última semana, longas filas e muitas horas de espera foram registradas. Nas cidades da região o mesmo ocorreu e você pode conferir na tabela acima um panorama geral dos municípios e as quantidades de eleitores com biometria.

Conforme o Jornal Cidade noticiou anteriormente, com o título cancelado, o eleitor tem o CPF bloqueado e não pode conseguir empréstimos e financiamentos em bancos, obter passaporte ou carteira de identidade, prestar concursos, votar nas eleições e fazer matrícula em universidades. Também pode ter problemas com o eSocial, FIES, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, aposentadoria, salário de servidor público, conta bancária e empresas que não aceitam funcionários sem quitação eleitoral e com CPF suspenso.

O ciclo de cadastramento biométrico obrigatório de 2019 no Estado de São Paulo envolveu, ao todo, 479 municípios. Foram 7,3 milhões de eleitores cadastrados, o que corresponde a 97% da meta estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Os eleitores que perderam o prazo para cadastrar suas digitais devem agendar o atendimento pelo site do TRE-SP para regularizar o título, a partir de 2 de janeiro: www.tre-sp.jus.br.

Os documentos necessários são: documento de identidade oficial, comprovante de endereço recente e título de eleitor, se tiver. Nos municípios em que a biometria ainda não é obrigatória, os eleitores devem se antecipar e realizá-la o quanto antes, também com agendamento prévio.

Confira abaixo a tabela com dados da nossa região:

Regularização

A Justiça Eleitoral entrou em recesso na última sexta-feira (20) e retorna somente em 7 de janeiro, que é quando se dará início à regularização dos títulos cancelados também com prazo que se encerrará no final de abril. Quem perder ambas as ações não poderá votar na eleição municipal de 2020. Em Rio Claro, 22.776 eleitores não fizeram o cadastramento biométrico neste ano.