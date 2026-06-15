Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC/Divulgação/PMRC

Prefeito Gustavo Perissinotto aponta que restrições eleitorais podem atrasar projeto de R$ 45 milhões e reclamações de moradores aumentam

A aguardada troca de iluminação LED em Rio Claro pode enfrentar um novo adiamento, estendendo-se até o final deste ano. A informação foi revelada pelo prefeito Gustavo Perissinotto em entrevista à rádio JC FM na última quarta-feira (10).

Ele comentou sobre a decisão da Justiça de Rio Claro e a recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que impediram a prefeitura de finalizar o processo de contratação da empresa responsável pelo serviço.

Segundo Perissinotto, o TCE não paralisou a licitação, mas exigiu esclarecimentos antes da homologação. “Os esclarecimentos foram prestados na segunda-feira, e a gente vai aguardar o posicionamento do Tribunal agora”, disse o prefeito.

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Ele complementou que, caso a situação não seja resolvida “na semana que vem”, o financiamento necessário para a ação só poderá ser liberado após as eleições, a partir de 4 de julho. “Então, se a gente não conseguir resolver isso na semana que vem, provavelmente vai ficar para depois da eleição”, declarou.

Projeto de R$ 45,2 milhões e queixas da população

O projeto de modernização da iluminação, com valor de R$ 45,2 milhões, já havia avançado com a publicação do edital e a realização da sessão de pregão para a contratação da empresa em 29 de maio. No entanto, a Justiça acatou representações e o TCE notificou a prefeitura para esclarecimentos sobre o certame.

Paralelamente aos impasses burocráticos, a iluminação pública se mantém como uma das principais queixas dos moradores de Rio Claro. Há um aumento nas reclamações sobre luminárias apagadas em ruas e avenidas.

Quem consegue registrar queixas no site da prefeitura relata demora no atendimento. O prazo, que antes era de três ou quatro dias, agora se estende, com alguns moradores esperando há mais de duas semanas por uma solução.