Veículo Voyage e celulares apreendidos

Ao receber informações de que um veículo Voyage na cor prata, ligado a um sequestro de uma idosa na cidade de Marília, estaria por Rio Claro, policiais militares da equipe Delta iniciaram patrulhamento e se depararam com o automóvel pela Rua 9 com a Via da Saudade.

Foi realizada a abordagem e dentro do carro haviam três indivíduos mas com eles apenas três celulares foram encontrados. O trio foi levado até a delegacia onde a autoridade de plantão na DIG determinou a apreensão dos aparelhos e automóvel para que a investigação do suposto envolvimento no crime seja aprofundada.

Os indivíduos foram confrontados a respeito do sequestro da idosa em Marília onde a vítima foi obrigada a transferir grande quantia em dinheiro mas nada disseram. O caso segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil.