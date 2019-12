Três anos depois, praça ainda não está em utilização

Um dos principais espaços públicos da região central de Rio Claro, a Praça dos Ferroviários ainda não está totalmente concluída. O lugar segue sem utilização pela administração municipal, apesar de ter sido inaugurado há exatos três anos pelo então prefeito Du Altimari (MDB) e sua equipe de secretariado.

Quem passa pela praça diariamente recorda-se, ainda, das poucas semanas em que funcionou a principal atração da área, a Fonte Luminosa. Instalada com 56 pontos de água e 168 pontos de luzes coloridas, a fonte tem sua base feita em concreto e ferragens, o que permite que o público passe sobre ela com segurança. Ela entrou em operação na última semana de dezembro de 2016, permanecendo ativa até apenas em janeiro, quando o novo governo teve início e o local foi desativado. À época, a administração do prefeito Juninho da Padaria (DEM) afirmara que testes e estudos estavam sendo realizados com o objetivo de garantir que aquele espaço possa ser utilizado com segurança pela população, inclusive na qualidade da água.

Posteriormente, a estrutura sofreu dano parcial devido a um caminhão que a atingiu ao se deslocar pelo local e teve que passar por manutenção. Já o Teatro de Arena existente na Praça dos Ferroviários não vem sendo utilizado para eventos da Secretaria Municipal de Turismo [que faz a gestão de toda a praça] ou da Secretaria Municipal de Cultura. Toda implantação da Praça dos Ferroviários, que inclui a restauração do prédio, totaliza investimento superior a R$ 3 milhões, sendo que R$ 2,9 milhões são do Ministério do Turismo e cerca de R$ 250 mil são contrapartida do município.

O que diz a Prefeitura

Consultada sobre as questões apontadas e a falta de utilização do espaço, a Prefeitura informa que a obra na Praça dos Ferroviários não foi entregue oficialmente à administração municipal. “A Fonte Luminosa, especificamente, precisou passar por ajustes, sendo que a fiação elétrica dava sobrecarga e necessitou de substituição para que atenda ao projeto de forma adequada. A fonte foi concluída, mas não foi entregue oficialmente à Prefeitura”, declara.

Para 2020, a Prefeitura pretende realizar chamamento público com o objetivo de firmar parceria com empresa ou entidade para exploração e manutenção da Praça dos Ferroviários. No momento, a gestão realiza obras para substituição do telhado da antiga Estação, projeto que inclui também instalação de playground e paisagismo na praça.