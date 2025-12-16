Rio-clarenses de todas as idades prestigiaram o trem

Evento tradicional contou com a presença do Papai Noel e promoveu emoção entre famílias que acompanharam a passagem dos vagões decorados na ferrovia

O Trem de Natal Iluminado da Rumo Logística encantou mais uma vez o público de Rio Claro. Famílias inteiras, de todas as idades, acompanharam a passagem da composição decorada com expectativa na ferrovia.

Ao som de músicas natalinas, a passagem do trem transformou o cenário da ferrovia, promovendo emoção e alegria. O momento foi ainda mais especial com a presença do Papai Noel.

O bom velhinho acenou para o público durante o percurso, levando sorrisos e despertando o verdadeiro espírito do Natal entre os moradores.

Emoção e sugestão do público

A passagem do trem é um evento aguardado anualmente pela população. O aposentado José Marcos levou os netos para prestigiar o espetáculo e compartilhou a emoção.

“É o segundo ano que a gente vem e a emoção sempre é indescritível”, disse José Marcos.

O aposentado também fez uma sugestão para os próximos anos de evento, visando aprimorar a experiência do público que sonha em estar dentro do trem.

“Eu só acho que poderiam pensar nos próximos anos em aprimorar e vender alguns ingressos a preço popular para que as pessoas possam entrar e andar no trem. Eu vejo que os mais jovens têm esse sonho e nós adultos também, seria um momento de nostalgia”, afirmou ele.

O percurso do trem iluminado

O Trem de Natal Iluminado da Rumo iniciou oficialmente seu percurso na quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, com partida de Santa Fé do Sul.

Após passar por Rio Claro, o trem seguiu seu trajeto para as cidades de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana.

O espetáculo sobre trilhos foi conduzido por duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric, devidamente decoradas e iluminadas.