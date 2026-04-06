Com 101 km de extensão, o novo Trem Intercidades ligará Campinas, Jundiaí e São Paulo de forma mais rápida. Foto: Agência SP

O Trem Intercidades (TIC), que ligará Campinas à capital paulista por via férrea, virou foco de disputa política em ano eleitoral. Governo federal e governo de São Paulo têm feito anúncios separados sobre o avanço do projeto, cada um buscando o protagonismo nas novidades do transporte ferroviário no estado.

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a CRRC Brasil em Araraquara, onde anunciou financiamentos do BNDES. Estes incluem R$ 3,2 bilhões para a implantação do TIC Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, e R$ 2,4 bilhões para a expansão da Linha 2 do Metrô da capital.

A resposta do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) veio logo em seguida, com a assinatura do contrato de concessão do TIC Eixo Norte. O projeto, orçado em R$ 14,2 bilhões, iniciará as obras da primeira fase em Vinhedo, no trecho entre Jundiaí e Campinas, com previsão de operação do serviço intermetropolitano para 2029 e do expresso em 2031.

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O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos (TIC Trens) será responsável pela implementação e operação, que inclui o serviço expresso (TIC) entre São Paulo e Campinas, o Trem Intermetropolitano (TIM) entre Campinas e Jundiaí, e a concessão da Linha 7-Rubi da CPTM. A estimativa é de transportar 672 mil passageiros por dia quando o sistema estiver em plena capacidade.

Detalhes e Prazos do Projeto

O TIC será o trem mais rápido do Brasil, atingindo 140 km/h, com viagem de 64 minutos entre Campinas e São Paulo e tarifa média de R$ 50. O TIM, por sua vez, ligará Campinas a Jundiaí em 33 minutos, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos, a R$ 14,05. A Linha 7-Rubi manterá a tarifa pública, hoje em R$ 5, operando entre Barra Funda e Jundiaí.

As obras da Linha 7-Rubi e do TIM devem durar três anos, com conclusão em junho de 2029. Para o TIC, o prazo é de cinco anos, com início da operação a partir do segundo semestre de 2032. A fase pré-operacional da concessionária acontece entre junho e novembro deste ano, com as obras efetivas previstas para começar em até dois anos.

Rio Claro busca inclusão no projeto

Embora o projeto do Trem Intercidades não contemple Rio Claro em seu trajeto inicial, a cidade tem se mobilizado para ser incluída. A Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros a Rio Claro, da OAB, oficiou deputados federais e estaduais com grande votação no município, pedindo apoio para sensibilizar o governo estadual e estender a linha férrea até a região.

Anos atrás, um abaixo-assinado com mais de 25 mil assinaturas já havia sido realizado na cidade com o mesmo objetivo. Os deputados foram contatados para que a demanda de Rio Claro seja considerada nos próximos estágios de expansão do TIC, buscando recuperar o transporte ferroviário de passageiros que a cidade já possuiu.