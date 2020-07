Na terça-feira, 7, haverá interdições de trânsito para implantação de lombadas em Rio Claro. As interrupções começam às 8h30.

Os trechos interditados ficam na Avenida José Felício Castellano com Avenida 58-A, no Jardim América, Rua 19-RV entre as ruas 8-RV e 7-RV, perto do CEU Mãe Preta, e na Rua 14-A com Avenida 24-A, perto da escola Heloísa Lemenhe Marasca, na Vila Indaiá. Os motoristas devem redobrar atenção ao trafegarem pelas imediações.

A prefeitura está implantando 70 lombadas em vários trechos da cidade. O objetivo é deixar pontos movimentados mais seguros para motoristas e pedestres.

Proximidades de escolas e unidades de saúde também estão recebendo as lombadas, que obedecem aos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Para que ações como essa tenham pleno resultado, a prefeitura reforça a importância dos condutores respeitarem as leis e sinalização de trânsito.