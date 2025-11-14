Nesta segunda-feira (17), a Eixo SP Concessionária de Rodovias dará continuidade ao programa de conservação viária com serviços de manutenção no trecho urbano da SP 304 – Rodovia Geraldo de Barros, em Águas de São Pedro. Os trabalhos ocorrerão entre os quilômetros 190 e 195, com início previsto para as 6h30 e término às 18h. Para garantir a segurança, será adotado o sistema Pare e Siga, que alterna a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia.

As atividades incluem a limpeza do sistema de drenagem e a conservação do revestimento vegetal nas margens da pista, com o objetivo de manter a rodovia em boas condições de segurança e fluidez.

A concessionária orienta os usuários a redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras. Toda a área estará devidamente sinalizada para alertar e orientar os condutores. As ações fazem parte do trabalho contínuo de manutenção da Eixo SP, que busca garantir condições adequadas de circulação nas rodovias sob sua administração.