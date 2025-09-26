Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Trânsito está interditado no local, para que trabalhos sejam feitos com segurança

A prefeitura de Rio Claro começou nesta semana obra drenagem em trecho na Estrada Jacutinga, nas proximidades do trecho conhecido popularmente como “Vedovelo”.

O trecho está interditado para o trânsito durante os trabalhos, que devem se estender até a próxima semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o principal objetivo da iniciativa é conter processo erosivo que estava danificando a pista, devido a um córrego que passa naquele ponto.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Para canalizar a água, as equipes estão implantando duas linhas de tubulação, de nove metros de comprimento cada.

A prefeitura reforça a orientação para que os motoristas redobrem a atenção na sinalização de trânsito naquelas imediações e que respeitem a interdição de trânsito necessária para que a obra seja feita com segurança.