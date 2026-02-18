Condutores denunciam invasão de vagas reservadas por veículos particulares e cobram fiscalização rigorosa para garantir a segurança dos estudantes

O desrespeito às vagas de transporte escolar tem gerado situações de insegurança e risco para crianças e adolescentes em Rio Claro. Segundo denúncias, veículos particulares invadem constantemente os espaços reservados para as vans em frente às escolas.

Essa irregularidade obriga os condutores escolares a pararem em fila dupla ou do outro lado da rua, forçando os alunos a atravessarem vias movimentadas. A situação foi detalhada em entrevista ao Jornal da Manhã pelo presidente do Sintrarc, Gilvam Barbosa, e pelo condutor Adailton Ribeiro Santos.

Hostilidade e falta de fiscalização

Além da infração de trânsito, os profissionais do transporte escolar relatam casos de agressividade. Muitos motoristas, incluindo pais de outros alunos, hostilizam e ofendem os condutores quando solicitados a retirar os veículos das vagas exclusivas.

O sindicato afirma que o problema é recorrente e atinge quase todas as unidades de ensino do município. Para a categoria, a ausência de uma fiscalização efetiva e constante contribui para a manutenção do desrespeito às leis de trânsito vigentes.

O perigo do transporte escolar clandestino

Outro ponto de alerta discutido foi o crescimento do transporte escolar clandestino na cidade. De acordo com Barbosa, existem cerca de 25 licenças disponíveis na prefeitura que não são preenchidas por falta de regularização dos interessados.

Diferente dos veículos oficiais, que passam por vistorias semestrais com mais de 26 itens de segurança, as vans irregulares não oferecem garantias aos pais. A orientação é que as famílias verifiquem o selo de vistoria no para-brisa e os documentos do Detran antes de contratar o serviço.

Impacto no trânsito urbano

Com uma frota que já alcança a marca de 210 mil veículos em Rio Claro, o volume de carros nas portas das escolas sobrecarrega o sistema viário. Os representantes do setor ressaltam que o transporte escolar ajuda a reduzir o número de veículos individuais nas ruas.

O sindicato reforça que já encaminhou diversas solicitações às secretarias de Segurança e Mobilidade Urbana cobrando ações da Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito. A Polícia Militar também deve ser acionada para auxiliar na fiscalização das vagas e no combate à clandestinidade.