A partir da sexta-feira (5) o transporte público coletivo de Rio Claro tem novos horários. Quem utiliza o serviço pode conferir as alterações no site da empresa Rápido São Paulo, no endereço eletrônico rapidosp.com.br/horarios/.

As informações também podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Usuário da concessionária pelo telefone (19) 3533-3313 ou pessoalmente na Rua 1 entre as avenidas 1 e 2, em frente ao terminal de ônibus na antiga estação ferroviária, e também nas subprefeituras de Ajapi, Ferraz, Cervezão, Batovi e Assistência. Além disso, folhetos com os horários de cada linha ficarão à disposição dos usuários nos ônibus que cobrem os respectivos itinerários.

“Fizemos mudanças nos horários em função da abertura parcial da economia”, explica o diretor municipal de Mobilidade Urbana e Sistema viário, Adilson Marques. “Um dos pontos principais que observamos foi o período em que o comércio está autorizado a funcionar, e adequamos os horários dos ônibus aos novos horários de pico”, acrescenta.

De acordo com Marques, ainda não foi possível aumentar a quantidade de ônibus circulando na cidade. Desde o início da pandemia, o serviço está operando com 30% da frota. “Não é preciso, por enquanto, ampliar o número de ônibus em circulação, o que fizemos foi distribuir os veículos de maneira menos concentrada e mais homogênea ao longo do dia”, explica. “Estamos fazendo análises diárias da demanda e quando for preciso aumentar a frota em operação, principalmente para reduzir as aglomerações dentro dos ônibus, tomaremos as medidas necessárias”, observa.

Com a pandemia do coronavírus, a demanda pelo serviço caiu drasticamente e os coletivos passaram a circular com número cada vez menor de passageiros. No período em que o comércio ficou praticamente todo fechado, a média diária de passageiros nos ônibus foi reduzida em mais de 80%.