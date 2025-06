Em Rio Claro, a maior delas é a Festa do Padroeiro, que celebra São João Batista, padroeiro de Rio Claro

O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas e quermesses que celebram historicamente, através da Igreja Católica, santos como São João, Santo Antônio e São Pedro. A tradição portuguesa cresceu ao longo do período colonial no Brasil e hoje são atrativos que levam fiéis e também aqueles que não são religiosos para as igrejas a fim de curtir as festas, comidas típicas feitas de milho, fogueiras, balões e bandeirinhas.

FESTA DO PADROEIRO

Em Rio Claro, a maior delas é a Festa do Padroeiro, que celebra São João Batista, padroeiro de Rio Claro – cuja data é 24 de junho. A quermesse tradicional da matriz que leva seu nome, no Centro, começou na noite desse sábado (7) e segue ao longo do mês, como neste domingo (8) e também nos dias 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de junho, sempre a partir das 19h, com música ao vivo todas as noites.

O Padre Renato Andreatto, responsável pela paróquia, comentou sobre a tradição em entrevista ao Grupo JC de Comunicação. “São mais de 40 opções de cardápio para saborear. São 10 tipos de bebidas, espaço kids, música ao vivo todos os dias. São aproximadamente 360 voluntários que se empenham para nossa festa, uma legião para servir e preparar o espaço do nosso evento”, comentou.

Para o Padre Renato, comemorar a memória de São João Batista, intercessor de Cristo, é um momento de muita fé para todos os frequentadores. “Teremos o tríduo, nos dias 21, 22 e 23 de junho, com bênção de São João Batista e no dia 24, no seu dia, missa às 7h e às 18h com a bênção do precursor, que indicou o caminho para estarmos em encontro com Cristo. Através dele nos impulsionamos a nos encontrar diariamente com Jesus”, acrescenta. A entrevista completa está no youtube.com/jcrioclaro.

SANTO ANTONIO

Outra tradicional festa comemora o Dia de Santo Antônio, na capela que também tem seu nome, no bairro Vila Paulista. Os festejos por lá já começaram e continuam nos dias 13, 14 e 21 de junho, na Rua P4, entre as avenidas P23 e P25, na Vila Paulista, em Rio Claro, a partir das 18h.

O Padre José Luiz Sauer Teixeira falou sobre a festividade em homenagem a um dos santos mais populares do Brasil. “A cada ano estamos percebendo [o aumento de frequentadores]. Melhoramos nossa infraestrutura e ambiente para acolher quem vem para a festa. Eles não vão só para comer, mas para socializar, conhecer as pessoas e também pelo devocional a Santo Antonio. É uma participação muito significativa, cada vez maior”, comentou.

A trezena em celebração ao santo começou no dia 31 de maio e vai até o dia 12. “São missas diárias, às 19h. Cada missa tem um tema, uma bênção específica para cada um, e um relato da vida de Santo Antonio ligado àquele tema”, acrescenta. A entrevista completa está disponível no youtube.com/jcrioclaro. A bênção dos pães acontece no dia 13, Dia de Santo Antonio, às 9h, meio-dia e 15h. A procissão seguida de missa a partir das 18h no mesmo dia.

SUPERAGENDA

Confira a seguir a superagenda de quermesses, festas juninas e julinas e demais eventos com a temática que acontecem nas próximas semanas em Rio Claro.

48ª FESTA EM LOUVOR A SANTO ANTÔNIO AJAPI – A Paróquia Santo Antônio, em Ajapi (Rio Claro/SP), convida a comunidade para participar da tradicional 48ª Festa em Louvor a Santo Antônio, que acontece durante todo o mês de junho, com programação religiosa e festiva. Até 12 de junho, sempre às 19h30, acontece a Trezena de Santo Antônio, com horários diferenciados nos sábados (às 18h30) e domingos (às 8h). No dia 13 de junho, às 19h, será celebrada a Missa do Padroeiro, seguida de bênção dos pães, levantamento do mastro e quermesse.

A programação festiva conta com quermesses animadas por música ao vivo: 08/06: Adenilson; 14/06: Gilson Freitas; 21/06: Dulci Carneiro e Luan Lima; 28/06: Banda Expresso do Forró (encerramento). Destaque também para o tradicional Almoço de Costelão no Fogo de Chão, neste domingo (8), com reservas pelos telefones (19) 3538-1266 e (19) 97158-4699.

BOM JESUS – A Paróquia de Bom Jesus, na Avenida da Saudade, Bairro do Estádio, realiza neste domingo (8), a partir do meio-dia, porco no rolete com cardápio variado com feijão gordo, arroz, salada e farofa.

SAGRADOS CORAÇÕES – A Capela Sagrados Corações de Jesus e Maria, na Avenida 9, nº 152, no Jardim Paulista II, realiza a sua Festa Junina Sagrados Corações. A programação começa com a deliciosa Noite do Pastel na sexta-feira, dia 20 de junho, logo após a missa das 19h. E no dia seguinte, sábado, 21 de junho, acontece a Grande Quermesse, após a missa das 18h, com muita diversão, música, comidas e bebidas típicas, doces e roleta.

PADROEIRO SÃO GASPAR BERTONI – A Capela Gaspar Bertoni, na Avenida 12, nº 355, no Jardim Centenário, realiza a tradicional festa do padroeiro no dia 14 de junho com Grande Quermesse após a missa das 18h. Haverá comidas e bebidas típicas, bingo, música, doces e diversão.

ARRAIÁ DA SOLIDARIEDADE LAR BETHEL – Neste domingo (8), a partir das 19h, show com Enoch Rodrigues, Jander Teixeira & Carlos Henrique, comida boa e diversão. Avenida 23, entre as ruas 13 e 14, Vila Santo Antonio.

CAFÉ JUNINO – Arraiá de preços baixos no brechó do Abrigo da Velhice São Vicente, com café junino recheado de comidas típicas. Dia 13 de junho, das 9h ao meio dia, das 13h às 16h30. Portão 2 – Rua 1, n°270, Av. 15 e 19.

SÃO JOÃO SEM MODERAÇÃO: PELOS BARES DA CIDADE – Dia 23, véspera de feriado, a partir das 22h no Grupo Ginástico. Bia Cavalcante e Banda, Paula Mally Banda e convidados, Vinicius & Victor Hugo, Flavia Souza & Nathan. Pista VIP, área premium e muito mais. Ingressos: vaideingresso.com.br/festa-junina.

FESTA DOS PADROEIROS – A Paróquia São Pedro e São Paulo, no Jardim Inocoop — Rua 1, nº 402, promove a Festa dos Padroeiros, com barracas nos dias 26 (pastel) às 20h30, e 27 de junho (salgadinhos, às 20h30) e a quermesse principal no sábado (28), após a missa das 18h. O evento contará com comidas e bebidas típicas, música ao vivo e clima familiar.

SHOW DE PRÊMIOS – A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua 2A, Vila Aparecida, promove o Show de Prêmios no dia 29 de junho, às 14h, para começar a tradicional quermesse julina. Cartelas de R$ 35,00 e R$ 100,00. Serão R$ 20 mil em prêmios. A festa julina ainda terá as datas anunciadas em breve.

ARRAIÁ MULHERES QUE FAZEM – Dia 12 de julho, das 11h às 18h30 na Rua 5 JP, nº 50, no Jardim Portugal.

ARRAIÁ PÉ DE CANA – Arraiá do Botequim Pé de Cana acontece no dia 12 de julho, às 21h30, com Lype & Lyan. Rua 14, nº 1927, Jardim São Paulo.

ARRAIÁ MM BOXE – No sábado, 19 de julho, a partir das 16h, Arraiá inBoxe na tradicional academia MM Boxe, no bairro Cidade Nova. Quentão, vinho quente, quadrilha, brincadeiras, fogueira, forró pra dançar juntinho, comida da boa e gente animada pra dar aquela risada.