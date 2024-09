Parceiros do Grupo JC de Comunicação falam sobre o trabalho desenvolvido em conjunto

Quando se celebra 90 anos, algo praticamente indiscutível é a credibilidade que se entrega no trabalho exercido. E esse é um dos pontos primordiais de tudo que é desenvolvido dentro do Grupo JC de Comunicação. São 90 anos de muita experiência, conquistas, desafios diários e prestação de serviço à comunidade.

Dentre tantas vertentes abordadas e trabalhadas pelo JC, os parceiros fiéis estão sempre juntos e alinhados com os serviços prestados.

Um grande exemplo a ser citado é a parceria de décadas com o Colégio Koelle, tradicional instituição de ensino da cidade de Rio Claro. “A relação entre o Colégio Koelle e o Jornal Cidade transcende os aspectos comerciais. É uma parceria que envolve uma história familiar e de confiança mútua, visto que grande parte da família Magalhães, proprietária do jornal, estudou em nossa escola. O Jornal Cidade sempre foi um grande apoiador e divulgador de nossas ações, cobrindo eventos e projetos com muita proatividade. Para nós, o Jornal Cidade é mais do que um veículo de comunicação, é um parceiro fundamental na construção de um diálogo constante com a comunidade de Rio Claro”, aponta a administração da instituição.

Alunos do Colégio Koelle

Atuando prontamente no serviço de utilidade envolvendo toda comunidade, o JC é um dos principais meios de propagação de boas ações.

“A parceria entre o Colégio Koelle e o Jornal Cidade é de extrema importância, pois a educação precisa de canais que disseminem suas boas práticas e iniciativas para além dos muros da escola. Como uma instituição que trabalha com a formação de jovens para o futuro, é essencial termos um meio de comunicação sério e comprometido que possa dar visibilidade a essas ações, inspirando outras escolas e impactando positivamente a sociedade”, pontua.

Ainda sobre o papel fundamental na manutenção da democracia na sociedade e perpetuação de informações de credibilidade, o Colégio Koelle aborda a questão da seriedade no repassar de informações. “A imprensa tem um papel crucial na construção de uma sociedade bem informada e crítica. Veículos sérios, como o Jornal Cidade, são indispensáveis para a democracia, pois permitem que a população tenha acesso a informações confiáveis, favorecendo o debate público e o desenvolvimento social. Para Rio Claro, o JC é um pilar essencial, registrando e amplificando a história e o cotidiano da nossa cidade. Num cenário mais amplo, a imprensa contribui para o fortalecimento da cidadania e dos valores democráticos.”

NEGÓCIOS E CONTATO COM A POPULAÇÃO

Responsável também por milhares de negociações ao longo das últimas nove décadas, o JC faz um contato dinâmico, rápido e eficaz entre todas as camadas da sociedade.

Duvilio Luiz Marcasso tem 74 anos e, desde 1974, é corretor de imóveis. Natural de Corumbataí, fala sobre a grande circulação e penetração que o jornal possui não só na cidade de Rio Claro, mas em toda grande região. “Sou corretor de imóveis, resido em Rio Claro desde 1965 e sempre observei a grande abrangência do Jornal Cidade no município e por toda a região. E posso provar isso também através dos negócios feitos em parceria com o JC”, diz.

Duvilio Luiz Marcasso

Seu Duvilio, como dito acima, é corretor de imóveis e um dos principais clientes do JC quando se fala do caderno de Classificados, um dos editorais de maior sucesso do Grupo. Toda semana, aos domingos, terças e quintas, os anúncios do profissional circulam das páginas do JC.

“Faço anúncios nos Classificados do Jornal Cidade há décadas. Anunciava quando o prédio ainda ficava na Avenida 4. Anuncio casas, terrenos, apartamentos e chácaras que estão à venda e sempre vi um retorno bastante positivo. É uma parceria de muito sucesso”, explica.

CAMPANHAS

A solidariedade do povo de Rio Claro é algo notável e merece muito destaque no JC. Semanalmente, diversas campanhas chegam à redação e as demandas são atendidas, colocando a população diretamente em contato, com a credibilidade de um veículo sério. Recentemente, o JC contou a história de Felipe Lopes Guedes, o Felipinho, que aos 11 anos está em fase de crescimento e precisava de uma manutenção de extrema importância em sua cadeira de rodas. Diagnosticado com paralisia cerebral grau 5, é na cadeira que Felipinho passa a maior parte do seu tempo e realiza suas atividades. Então, Elaine Lopes Guedes lançou uma campanha de arrecadação online e, após contato com a reportagem e divulgação no jornal impresso e também nas redes sociais, o valor necessário foi arrecadado.

Felipe Lopes Guedes, o Felipinho, ao lado de sua mãe

“Foi por conta da reportagem no jornal que eu consegui. Quando a cadeira estiver pronta, vou pedir para vocês publicarem e agradecer, pois foram muitas as arrecadações.” Foi exatamente assim que Elaine fez contato com a redação do JC no dia 2 de agosto. A reportagem havia sido publicada há oito dias.

As adaptações na cadeira de Felipinho ficam prontas no dia 5 de setembro. Sua mãe, novamente, agradeceu e lembrou uma das doações, entre tantos gestos de carinho que a família recebeu.

Elaine ainda que recebeu uma doação de uma mulher que a procurou pessoalmente após ler sobre o caso. “E teve um caso até interessante de uma senhora que me ligou, falou que tinha visto a reportagem do Felipe no jornal e foi até a minha casa conhecê-lo e levar a doação. Agradecemos a todos pela ajuda. A cadeira está pronta e meu filho terá muito mais qualidade de vida”, finaliza Elaine Lopes Guedes.