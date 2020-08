FOLHAPRESS

Thammy Miranda, 37, começou a aproveitar seu primeiro Dia dos Pais logo cedo, com um café da manhã especial preparado pela esposa, Andressa Ferreira, em nome do filho do casal, Bento.

“Olha como começou o Dia dos Pais por aqui”, disse ele em um vídeo, mostrando, na sequência, uma mesa cheia de gostosuras e com recadinhos fofos. “Que delícia!”, comemorou.

“Eu e Bento temos muito orgulho de você”, “sou muito grato por ter você como pai”, “você é nosso presente” e “Deus lapidou seu coração” foram algumas das mensagens carinhosas deixadas em bilhetes sobre a mesa. A enxurrada de comentários transfóbicos que chegaram a Thammy nos últimos dias definitivamente não afetou a celebração da data.

Por ter estrelado uma campanha de Dia dos Pais da Natura, o ator foi atacado nas redes sociais por anônimos e também por nomes como Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, que questionaram a ação publicitária por mostrar um pai trans.

Thammy participou de outra campanha para este domingo especial, de uma marca de vestuário, e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, ele e a família aparecem vestindo roupas com estampas iguais, se divertindo juntos.

“Ser pai para mim é me tornar um ser melhor para formar um ser humano melhor, para que ele tenha um bom caráter, uma boa índole, para que faça bem ao próximo”, diz ele no vídeo enquanto segura Bento no colo. “Eu espero que a gente seja melhores amigos, que a gente possa conversar sobre tudo.”

Ao lado das imagens da campanha, em seu Instagram, Thammy ainda escreveu uma outra mensagem. “Filho de peixe, peixinho é… Se quiser!”, disse.

“A gente nunca sabe como o dia termina, mas podemos escolher como ele vai começar. Vamos escolher juntos fazer do dia de hoje uma celebração sobre paternidade na sua melhor versão?”, perguntou.