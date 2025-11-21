Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Ação acontece na segunda-feira (24); CTA também oferece testes e aconselhamento de forma permanente no centro da cidade

Equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro estará na segunda-feira (24) a partir das 8 horas no terminal rodoviário do município. Todos que passarem pelo local poderão fazer testes rápidos para identificar HIV e sífilis.

“A testagem é fundamental para o diagnóstico precoce e início do tratamento”, observa Rafael Andrade, coordenador do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para IST/Aids/Hepatites Virais (Sepa), da Fundação de Saúde.

Neste mês, o CTA esteve na Unesp para realizar testagens e fará ação semelhante no Bom Prato, no dia 26. “Também fazemos o trabalho de orientação antes e após o teste”, afirma Rafael Andrade.

As pessoas interessadas em realizar o teste e receber aconselhamento ou informações sobre métodos de prevenção devem procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que está localizado na Avenida 19, esquina da Rua 10, junto ao Sepa, ou telefonar para 3315-1456. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.