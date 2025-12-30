A terça-feira (30) em Rio Claro será marcada por sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva, com probabilidade de 83% e volume estimado em até 2,4 milímetros. A temperatura mínima registrada foi de 22 °C, enquanto a máxima pode ultrapassar os 31 °C, mantendo o calor. A umidade relativa do ar deve variar entre 51% e 96%, segundo informações do portal Climatempo.
Terça-feira em Rio Claro terá calor, nebulosidade e chance de chuva à noite
Redação JC
