Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a terça-feira (28) terá tempo instável, com variação de nebulosidade e chuva rápida em diferentes momentos do dia e da noite. A probabilidade de precipitação é de 87%, com volume estimado de 6,1 mm. Os ventos sopram do sudeste a cerca de 5 km/h, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%. As temperaturas oscilam entre 18 °C, mínima registrada, e 27 °C, máxima prevista, segundo informações do portal Climatempo.