Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Tentativa de assalto ocorreu na tarde de terça (18) em uma loja na Avenida 29, no bairro Estádio. Segundo o B.O., um homem abordou a funcionária dizendo “quietinha”. Ela gritou, pediu ajuda e, com a sobrinha, o expulsou

Uma tentativa de assalto foi registrada na tarde de terça-feira (18) em uma loja de roupas na Avenida 29, no bairro Estádio, em Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência, um homem com mochila azul e moletom preto entrou no comércio e disse “quietinha” ao se aproximar da funcionária no caixa.

A vítima gritou por socorro e empurrou o suspeito. A sobrinha, que trabalhava em uma sala ao lado, ouviu os gritos e foi ajudar. As duas conseguiram retirar o indivíduo para fora da loja. Durante a ação, a jovem sofreu um ferimento no braço esquerdo.

De acordo com o relato da sobrinha, “foi tudo muito rápido” e houve receio de que o homem retornasse.

Uma vizinha acionou a Polícia Militar, mas o suspeito já havia fugido. As câmeras de segurança registraram toda a ação. A vítima ferida foi encaminhada para exame no IML. A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar reforça a orientação para que vítimas nunca reajam em situações de assalto. Segundo a corporação, a recomendação é manter a calma, evitar qualquer movimento que possa ser interpretado como reação e priorizar a preservação da vida. A PM destaca que ações de confronto aumentam o risco de ferimentos graves e que a comunicação imediata às autoridades é o procedimento mais seguro.