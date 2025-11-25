Imagen ilustrativa

Segundo o IPMet, o tempo volta a ficar estável no interior paulista, com pouca nebulosidade e ausência de chuva devido à atuação de um sistema de alta pressão. Já a faixa litorânea do estado mantém previsão de precipitações, influenciadas pela circulação dos ventos que levam umidade do oceano para o continente.

As temperaturas apresentam ligeira elevação. Em Rio Claro, hoje (25), no campus da Unesp, a mínima registrada foi de 15,7 graus, enquanto a máxima estimada é de 26 graus. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.