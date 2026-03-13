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Segundo o IPMet, as condições de estabilidade atmosférica começam a se restabelecer gradualmente no estado de São Paulo a partir desta sexta-feira (13), com redução da nebulosidade e ausência de previsão de chuva em diversas regiões paulistas.

Em Rio Claro e região, entretanto, o céu ainda deve permanecer com maior presença de nuvens ao longo do dia, havendo possibilidade de pancadas isoladas de chuva em alguns períodos. As temperaturas iniciam um processo de elevação gradual.

Para o sábado (14), a tendência é de tempo mais estável, com céu variando entre claro e parcialmente nublado e sem previsão de chuva durante a manhã. No decorrer do dia, contudo, ainda não se descarta a ocorrência de pancadas isoladas em pontos do estado, sobretudo nas regiões norte e leste.

Já no domingo (15), a atuação de uma massa de ar seco deve garantir tempo firme em grande parte do interior paulista, com predomínio de sol, poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas seguem em elevação.

Nesta sexta-feira, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp em Rio Claro foi de 18,4 °C, enquanto a máxima prevista é de 26 °C.

Informações da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.