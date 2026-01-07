Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo no estado de São Paulo permanece com pouca nebulosidade durante o período da manhã na maior parte das regiões. A partir da tarde, contudo, volta a haver possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas, algumas delas eventualmente fortes, com maior incidência nas regiões norte, nordeste e leste do estado. As temperaturas máximas seguem em elevação.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje (07) no campus da Unesp foi de 18,7 °C, e a máxima prevista é de 28 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.