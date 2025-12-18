Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e ausência de chuva na maior parte das regiões. As temperaturas seguem amenas, e esse padrão de tempo deve persistir até sexta-feira (19).

Para o fim de semana, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado no período da manhã. A partir da tarde, porém, a instabilidade volta a ganhar força no estado paulista com o desenvolvimento de um sistema de baixa pressão sobre o continente, favorecendo pancadas de chuva isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, além de elevação das temperaturas.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta quinta-feira (18) no campus da Unesp foi de 18 °C, com máxima prevista de 27 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.