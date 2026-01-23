Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável em Rio Claro nesta sexta-feira (23), com predomínio de céu claro a poucas nuvens, temperaturas amenas e ausência de chuva durante o período da manhã. Ao longo da tarde, o aquecimento pode favorecer a formação de pancadas isoladas no interior paulista; ainda assim, para o município, a probabilidade de ocorrência é baixa, sendo mais provável que não haja chuva ao longo do dia.

A circulação de ventos úmidos do oceano em direção ao continente contribui para maior nebulosidade em algumas áreas do estado e para episódios pontuais de instabilidade. As temperaturas mínimas seguem mais baixas entre a noite e o início da manhã, enquanto as máximas apresentam elevação gradual durante a tarde, comportamento típico desta época do ano.

Para o domingo (25), a previsão indica início de dia com pouca nebulosidade e sem chuva em Rio Claro. Contudo, com o enfraquecimento do sistema de alta pressão e a elevação das temperaturas, voltam a se formar pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 31,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, elevando o acumulado de janeiro para 309,8 milímetros, volume que supera a média climatológica do mês, estimada em 289,2 milímetros. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 15 °C, e a máxima prevista para hoje é de 27 °C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.