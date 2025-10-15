Imagem ilustrativa

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), um sistema de alta pressão mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e ausência de previsão de chuva no interior, pelo menos até o fim de semana. Na faixa leste, que abrange a capital e o litoral, podem ocorrer chuvas fracas e isoladas em razão da circulação de ventos úmidos vindos do oceano.

Em Rio Claro, as temperaturas seguem em elevação. A mínima registrada nesta quarta-feira (15) no campus da Unesp foi de 16,9 °C, e a máxima deve variar entre 30 °C e 32 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a prefeitura de Rio Claro.