Imagem ilustrativa

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), a atuação de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o Estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e ausência de chuva. Em Rio Claro, as temperaturas seguem em elevação: a mínima registrada nesta terça-feira (11) no campus da Unesp foi de 13,3 °C, e a máxima prevista é de 32 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.