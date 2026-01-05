Foto: Arquivo JC

De acordo com o IPMet, o tempo segue instável no estado de São Paulo, com nebulosidade variável e previsão de chuvas e trovoadas isoladas, sobretudo a partir do período da tarde, enquanto as temperaturas permanecem estáveis. Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (05) no campus da Unesp foi de 18,6 °C, e a máxima prevista é de 29 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.

No balanço pluviométrico, dezembro de 2025 foi encerrado com acumulado de 134,4 milímetros, abaixo da média esperada de 215,5 milímetros. No total de 2025, o volume de chuvas atingiu 1.128,0 milímetros, também inferior à média anual prevista, de 1.428,7 milímetros. Já em 2026, o acumulado de janeiro até hoje, registrado na estação meteorológica da Unesp, campus Bela Vista, soma 96,4 milímetros, enquanto a média histórica para todo o mês é de 289,2 milímetros.