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Em Rio Claro, o tempo segue instável nesta quinta-feira (19), conforme o IPMet, com variação de nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva isoladas, sobretudo entre a tarde e a noite. O cenário é influenciado por um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado ao transporte de umidade proveniente do norte do país, o que mantém as condições favoráveis à formação de instabilidades.

As temperaturas permanecem estáveis. No campus da Universidade Estadual Paulista, a mínima registrada foi de 20,2°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 29°C.

Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.