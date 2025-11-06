Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, Rio Claro terá nesta quinta-feira (06) céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente à tarde e à noite. As temperaturas estão em elevação, com mínima registrada de 18,8°C no campus da Unesp e máxima prevista de 27°C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.