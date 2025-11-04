Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado em grande parte do estado de São Paulo, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões leste e norte. Em Rio Claro, as temperaturas estão em elevação, com mínima de 19,3°C registrada nesta terça-feira (04) no campus da Unesp e máxima prevista de 29°C.

Segundo dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura de Rio Claro, o volume de chuva acumulado entre as 15h00 de ontem (03) e as 07h00 de hoje foi de 27,2 mm. No mês de novembro, o acumulado já chega a 95,1 mm, diante da média esperada de 164,9 mm. Desde o início do ano, o total registrado é de 930,6 mm, enquanto o esperado para 2025 é de 1.438,4 mm.