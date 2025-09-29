Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a previsão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas indica que a passagem de uma frente fria de fraca atividade, deslocando-se gradualmente em direção ao Rio de Janeiro, deve manter o céu bastante nublado ao longo do dia, mas sem a ocorrência de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, com mínima de 15,3° registrada hoje (29) no campus da Unesp e máxima prevista de 34°. Os dados foram fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.